POLÍTICA CATALANA - AUTONÒMICA Dimarts, 31.1.2017. 17:24 h

ARTICLE --- President, amb uns mínims

catalunya, espanya, estudiar, idiomes, politica, president ( 3 vots ) carregant carregant



carrera universitaria Comparteix



Tweet





URL curta

Etiquetes catalunya, espanya, estudiar, idiomes, politica, president

Tenim la política que ens mereixem i o polítics?



Jo crec que realment no estan preparats almenys en àmbit espanyol, ja que per lo vist, la majoria polítics _ presidents, saben i han sabut parlar varis idiomes, i o bon nivell cultural o només local d’allà on manen.



Com és possible que la gent que exerceix la política a Espanya ( parant en les generals i les autonòmiques ), que tothom pugui accedir-hi, sense està realment preparat però si endollat per altres càrrecs dels partits, que els en deixen formar part, crec això és indignant.



Proposo per solucionar-ho, jo proposo que es creï una carrera universitària pro polítics, on en els primers anys, aprenguin varis idiomes cultura, saber està, maneres, aprendre a negociar, conduir vehicles en cas emergència, així durant 4 anys, i 2 més, serien pels estudiants que han acabat els 4 anteriors (en els quals els preparen per poder ocupar qualsevol càrrec en la política menys, els alts càrrecs –ministres, president, etc).



El que deia d’estudis, en quan a idiomes, els exigeixen a tots els que comencin i acabin la carrera un mínim de notable en idiomes ( tots els que es parlen a Espanya: castellà, Basc, català, anglès, francès, alemanys, etc ); i demostrar tenir-ne un cert coneixement històric i cultural dels idiomes que té el seu país. I uns mínims d’idiomes ja forans. I en els dos últims anys, ja els ensenyin protocol, com actuar en cas de reunions, conferències, a redactar els propis discursos, és a dir, ja pels que volen tard o d'hora compatir per president d’Espanya i o autonòmiques, i càrrec segona fila, com ser ministres, presidents de congrés, i posicions on realment tenen poder o tindrien. I que, tots càrrecs polítics, hagin d’haver acabat els estudis mínims d’aquesta possible carrera universitària ( primers 4 anys ), o i segona part ( últims 2 anys ), que seria com ja deiem pels alts càrrecs com( presidents d’estat, autonòmics, congrés, etc. ); i cadascú en el seu cas i grau, no puguin exercir en la política si no treuen un mínim de nota exigida.



El que proposo, seria la base d’una bona política, els ensenyarien a que si no compleixen programes electorals, promeses, estafen, etc, seran tractats i gual que qualsevol ser humà, judici, presó, etc tot el que calgui.



Per tant, aquí queda la meva proposta, que faig, i si els que ara manen i volen imposar-ho, es posin en contacte amb mi, i discretament, buscar jo proposar-los idees i o propostes de com ha de ser aquesta carrera universitària.