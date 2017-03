EXTERIOR - VARIS Divendres, 3.3.2017. 21:58 h

03-03-2017 --- ARTICLE: NORMAL O ANORMAL ?

Totes les persones podem ser normal en el nostre propi comportament humà. Però en conjunt les persones som tots iguals, cadascú té les seves habilitats i no, més alt més baix, més gras més prim, però el conjunt d’evolució de cada persona és el mateix, costi més o menys aprendre, però tothom pot fet el mateix que la resta, millor o pitjor, tots som normals, i al mateix temps tothom és, en la seva especialitat, bo i destaca en lo seu. Tots podem fer de tot, però tot perfecte és impossible, per tant, cada persona pot tenir la seva especialitat, i a part, ser entès en bon nivell en altres disciplines, treballs, habilitats, etc Per tant, creieu que val la pena existeixi la paraula anormal, que no fa res més que crear desigualat, quan en aquest món, hi hauria d’haver igualtat de gènere, físic, etc, però dins dels quals qui sigui millor tingui més oportunitats. Caldria fer moviment social, per retirar paraules desubicades del diccionari ¿començant per ANORMAL. Jo tinc amics amb síndrome down, bipolars, i d’altres, i a tots els tracto bé com tothom, estigui malalt o no, us demano que us esforceu a fer al mateix, mai se sap, potser ara no, però per si de cas un dia tens gent que la societat marca, t’arrepentiràs, som-hi, tots tenim els mateixos drets i també obligacions, fem-los sentir dels nostres.