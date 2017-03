Dimarts, 14.3.2017. 14:45 h

ARTICLE --- CATALUNYA SÍ A DRET VOLER SER PAÍS

( 1 vot ) carregant carregant



http://shr.gs/AY2XSuC Comparteix



Tweet





URL curta



Ara a Anglaterra, crec haver sentit faran una consulta semblant a la de Catalunya i no passa res; i altres països ho ha fet molt pitjor i tampoc, llavors tenim una democràcia de fa 1000 anys, és a dir; no funciona i oculta una verdadera dictadura? Oi Em pregunto, els inhabilitem, per fer allò que el poble desitja, un dret legal dins la constitució espanyola. Mireu a Anglaterra, va decidir sortir de la unió europea sota referèndum, i ara deixen de pertànyer-hi definitivament. Però lo bo que ara Irlanda i Escòcia, volen demanar la seva independència, fixant-se amb les maneres que sempre ha volgut fer Catalunya, inclòs consulta. Mireu enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=CkGKlBoHQJU Per tant, si tots o països democràtics, realment Espanya no podrà impedir davant la unió europea la secessió i o independència ( marxar d’Espanya ), tindran nassos d’impedir-ho? Jo crec que la Unió europea, s’hauria de posar en ferm, i més havent-hi casos precedents, de parts d’altres països que volien ser país, varis han aconseguit, altres han permès referèndum i o consulta sota la legalitat. Sembla que a govern espanyol li sobraria joc brut de judicis, de retornar els nostres diners que hem pagat en impostos i que no han retornat (on són, quan ho faran ), les pressions que fan, etc. Per tant, per ara recomano, qui se sentí català i vulgui la independència, que no tingui por, que faci bé les coses, crear grups simpatitzant que després s’ajuntin en altre més gran, fent pinya i sense por a què diran, no poden prohibir la gent es reneixi, ni poden impedir facin ús del dret a decidir i o opinar sobre la seva vida, on viuen, volen ser país. Som-hi, segons números Catalunya si és factible econòmicament, lluiteu i feu-lo realitat. https://www.youtube.com/watch?v=X49K8JVmllg I ara, el mateix segons, Xavier sala i Martí: https://www.youtube.com/watch?v=AOFDGXevF2o I ara també segons, l’astroleg Jesús Gabriel, per qui hi cregui, https://www.youtube.com/watch?v=E85yyWsvYnE Des d’Escocia ridiculitzen Rajoy, mireu: https://www.youtube.com/watch?v=-SfRGXxdzy0 I ara, Ramón Cotarelo sobre la independència de Catalunya: https://www.youtube.com/watch?v=1F_JKs5BBQY Espero que us hagi resultat interessant el meu humil article sobre la possible independència de Catalunya, que passarà i o quan ? El temps dirà. Gràcies per llegir-me.