PSICOLOGIA Dissabte, 25.3.2017. 17:39 h

PATEIXO, LLUITO PER ELL

últimament jo m'aixeco molt aviat,

i em sento apagat, i quan vaig a dormir,

trobo el tipus de relaxament necessari,

és com no saber que fer per aprofitar el temps,

i a l'hora de dormir en dona la tranquil•litat,

però al mateix temps, fa que em pregunti,

demà em llevaré o per fi deixaré de patir,

deixar de sentir-me atrapat per la malaltia,

i si em llevo, a continuar gaudint dels meus,

la meva gran família, pares i germans ,tot i ,

pare no hi ets, però carai també fas falta,

jo i tots en tenim present, espera'ns allà,

ser jo seré el primer a tornar està prop teu,

ja no tinc por ni a viure, ni tampoc a morir,

he après que poder gaudir dels moments,

que tots tard o d'hora, hi hem de passar,

no he pogut tenir temps a triomfar la vida,

més ben dit la vida, em fa sentir fracassat,

però el compàs del temps que em pot quedar,

que valori més les petites coses quotidianes,

envoltar-me de bona gent, la família, i com no,

els amics de debò, que són els que, mai et fallen,

sempre que ho necessites, si poden hi són,

pels demès, jo trio no tenir-los tant a prop meu,

visca la gent neta i humil, cada dia en falten més.