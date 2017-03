HISTORIA Dimarts, 28.3.2017. 13:46 h

ESCRIT-28032017 – DE MAMUT A SAPIENS

ESCRIT-18012017 – DE MAMUT A SAPIENS És molt fàcil parlar de mamut a Sapiens, quan abans lo més important, és el pas d’animal irracional a racional, el primer camí on va començar l’evolució de l’ésser humà en tots els sentits. No podem proposar ser mamut o sapiens, sense assegurar don venim i com va ser la seva evolució com a nova espècie a intel•ligent. El problema serà el moment en què hàgim de parlar de sapiens a mamut, és a dir, quan la societat deixi d’evolucionar de debò, és a dir, la innovació de l’evolució. Un pas on la societat, faci un pas més gran i marqui diferencia en molt menys temps, o passa això o veig a venir una regressió i o involució en l’evolució de la raça humana. Una societat, no visqui d’invents que simplement són millores d’altres més antics, com per exemple, crear tele transportació, noves formes d’escriure a través per exemple telepatia i o per ment, podria proposar més coses, per un món que encara escriu amb bolígrafs, emprar millor el cervell, màquines d’escriure; encara hi ha molt per evolucionar. Espero que us atreviu a respondre i proposar idees, i personalment us respondré la meva humil opinió.