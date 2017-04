LOCALS ANTICS, QUÈ PASSA ?

HISTORIA Dimarts, 4.4.2017. 17:53 h

Voràgine d’oci I locals de tot tipus,

La gent vol i necessita recordar,

Veure conservar-la memòria viva,

queden pocs locals centenaris,

Que no s’han de mirar desplaçats,

Ni relíquies del nostre passat,

Sinó mirar-ho com vestigis,

De llocs de gran qualitat, on La gent,

hi ha i sent l’aroma antic, Senyorial,

i identificadora en vida,

On la forma de treballar, i tracte,

Encara fa que la gent hi vagi sí,

La màgia de la verdadera gent,

Artistes i treballadors de debò,

viuen pro i pel negoci on són,

El tracte exquisit, qualitat en tot,

Menjar, servei, net i mantenint,

La màgia d’uns locals antics,

si Però sobreviuen per sobre el nou,

D’ara, molt disseny però amb carències,

Comparat amb els locals antics,

Que encara, en que en bastants, sabeu,

Intenteu gaudir-ne, no us arrepentireu,

Així dono corda a què la vida segueixi.