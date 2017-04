ESCRITS PROPIS Dissabte, 8.4.2017. 17:18 h

No robis vida, dona vida

No robis vida, dona vida ========================= Hem d'aprendre a ser nosaltres mateixos, sense deprendre de ningú, tant per bé o malament. Dic no robar, no podem exigir a ningú que ens dediqui el seu temps, ens ho hem de guanyar, i abans aprendre a donar i no rebre res; algo amb lo que la gent no està acostumada. Però us garanteixo, que donar sense esperar a rebre, regalar el teu temps, per ajudar a algú, i us garanteixo tindreu gent (amics, coneguts, etc) disposats a ajudar-te, llavors, tu podràs està orgullós de tu mateix i dels teus.