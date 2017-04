ESCRITS PROPIS Diumenge, 9.4.2017. 15:43 h

Meus escrits: "Manipulació Inapropiada"

EXPRESSIONS I REFLEXIONS

"Manipulació Inapropiada"

Cada persona té uns objectius i fites a aconseguir en la vida, estabilitat, salut, família, feina, etc, però ha de ser acosta d'un treball propi , no manipulant i enganyant, perquè demès et solucionin les coses. Tots hem d'aprendre a controlar el nostre món, per fer llavaner el dia a dia, i saber rodejar-nos de bona gent i interessant, vull dir amics de veritat. Proposo no aprofitar-se de la bona gent, per treure'n profit, de la bona gent, hem de compartir bona companyia, amistat, confiança, etc Jo vull amics de veritat, i tenim dret a decidir-ho.