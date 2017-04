EXPRESSIONS I REFLEXIONS ======================= fusió de cultures __________________ Migració i o immigració, moviments de gent d'un país a l'altre, i o d'un apart de l'altra, la millor és la que s'adapta al nou lloc on arriba, això produeix una fusió i enriquiment de cultures, i fa que un país sigui més fort i de progrés econòmic i social.

