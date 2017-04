ESCRITS PROPIS Diumenge, 30.4.2017. 12:27 h

REFLEXIONS I EXPRESSIONS: "Creuro o noen una religió ?

REFLEXIONS I EXPRESSIONS Creure o no en una religió? Cadascú creu en el que vol, és clar. Molts anys enrera, era com imposat i o mig obligat, ara molta gent, els bategen i de grans que podrien apostatar, no ho fan per respecte als pares. A partir d'aquí, apareixen les noves formes de creure, no només una religió, n'hi ha varies, però tot i això, jo us dic no crec en cap religió. Ara preguntaràs carai com és això? A sempre he madurat la idea que la meva religió, és la meva gent, la meva família, amics, és a dir, gent que sí, que si mai ho necessito, no em fallaran, ni jo a ells, sí, per mi aquesta és l'autèntica meva religió.