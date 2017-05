ESCRITS PROPIS Diumenge, 21.5.2017. 15:25 h

EXPRESSIONS I EXPRESSIONS: PAGAR BOSSES?

El gran dilema de les botigues, o millor dit és la imposició de cobrar les bosses a la gent anem a comprar botigues, supermercats, etc El dilema l'hauria de tenir, qui ha imposat això, en certa manera puc entendre una bossa és un sobrecost, però assumible, cobrant els cèntims de més en algo. Però per exemple jo podria està d'acord en pagar per una bossa, però neta, que vull dir neta sense publicitat, llavors si; però si volen que faci publicitat dels seus negocis, que me les regalin o ens paguin per promoure'ls.