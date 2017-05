Brutal atac amb peus i mans tallades contra una comunitat indígena del Brasil

Dimecres, 3.5.2017. 15:00 h

Camperols van llençar un brutal atac a l'estat de Maranhão, el més pobre del Brasil, contra els indígenes Gamela. Aquesta és una nació sense vincles etno-lingüístics amb els grups autòctons veïns. La seva llengua no ha estat estudiada, no se sap la seva filiació i se la considera extinta. També se'ls coneix com a curinsi o acobu.

Els agressors van tallar les mans i els peus a alguns indígenes. Anaven armats amb rifles i matxets i van perpetrar l'acció el 30 d'abril. Fins a tretze indígenes han estat hospitalitzats a la localitat de São Luis. Entre els ferits, tres d'ells molt greus, i l'ex sacerdot i coordinador de la Comissió Pastoral Territorial, Kum 'Tum Gamela.

En el marc de les recents protestes indígenes de l'Acampada Terra Lliure, els gamela van ocupar, el 28 d'abril el seu territori tradicional. No és una demanda nova, la dictadura brasilera, que va manar entre 1964 i 1985, va apropiar-se de les terres indígenes i va atorgar-les a terratinents que les usen pel bestiar. L'any 2014 unes 400 famílies gamela van iniciar les mobilitzacions per a recuperar-les.

Arran de la 14ª mobilització dels indígenes brasilers (Acampada Terra Livre), els gamela van unir-se a diverses nacions índies per a recuperar les terres ocupades per granges. Els grangers, descendents dels colonitzadors europeus, i encapçalats per la poderosa família Sarney, asseguren que les terres són seves i els indígenes uns lladres. De fet neguen que els gamela siguin indis i s'hi refereixen habitualment com a "pretesament indígenes". El racisme és tal que el propi ministeri de justícia brasiler s'ha referit als gamela com a "suposadament indígenes" en la nota sobre els fets. Els Sarney, controlen la política de Maranhão i ha arribat a emergir un àudio on la policia local afirma que no intervindrà en el moment de l'atac contra els indígenes.

El Consell Missioner Indígena (CIMI) ha desmentit la versió de la policia de que fou en enfrontament i ha assegurat que es va tractar d'un atac planificat i per sorpresa contra indígenes indefensos. El CIMI ha denunciat l'atac a les Nacions Unides. Precisament les tribus brasileres més actives, els Munduruku, Yanomami o Baré són a Nova York, conjuntament amb el CIMI, per denunciar la creixent, impune, i brutal violència contra les comunitats natives al Brasil en el marc del Fòrum Permament de l'ONU sobre Afers Indígenes.